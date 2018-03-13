جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من سمو امير دولة الكويت المنامة في 13 مارس / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة، وذلك ردا على برقية جلالته المعزية له بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح، أعرب سمو امير دولة الكويت في برقيته عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الأخوية الطيبة ، متمنيا لجلالته وافر الصحة والسعادة.



خ.ب/خ.س



بنا 1307 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2018/03/13 - 12 : 04 PM