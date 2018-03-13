وزير الدفاع الامريكي في زيارة مفاجئة لكابول كابول في 13 مارس /بنا/ أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الذي وصل إلى كابول اليوم في زيارة مفاجئة ان بعض اطراف حركة طالبان منفتحون على إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية.



وقال ماتيس متحدثا إلى صحافيين رافقوه في طائرته العسكرية "قد لا يأتي جميع طالبان دفعة واحدة (...) لكن من الواضح أن بعض الاطراف لديهم مهتمون بإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية".



وقال ماتيس "في الوقت الحالي نريد ان يقود الأفغان" المبادرة.

وكانت حركة طالبان أعلنت أنها على استعداد لإجراء مفاوضات لكن فقط مع الولايات المتحدة وليس مع حكومة كابول. والاسبوع الماضي وصفت طالبان الحكومة الأفغانية بأنها "غير شرعية" وبأن مساعيها لبدء عملية سلام "مخادعة."

وقال ماتيس إن الولايات المتحدة تتطلع من خلال العملية السياسية إلى تحقيق نصر في افغانستان بعد أكثر من 16 عاما من النزاع.

وعاودت الولايات المتحدة تركيزها على افغانستان بعد سنوات من تراجع دورها خلال حكم الرئيس السابق باراك اوباما ووسط حديث كبار الجنرالات الاميركيين عن "عدم تحقيق أي انتصارات" و"حالة جمود" في النزاع المعقد.





خ.س



بنا 1303 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/03/13 - 06 : 04 PM