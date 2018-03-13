ملك الاردن يبحث مع وزير خارجية الامارات مستجدات الاوضاع عمان في 13 مارس /بنا/ استقبل الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات في مستهل الزيارة الذي يقوم بها إلى الأردن.



وتبادل الطرفان خلال اللقاء، نقلا عن وكالة انباء الامارات، وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة وناقشا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.



كما بحث الجانبان العلاقات القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.







خ.س



بنا 1246 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/03/13 - 50 : 03 PM