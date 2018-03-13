Tuesday   13 Mar 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
ملك الاردن يبحث مع وزير خارجية الامارات مستجدات الاوضاع
2018/03/13 - 50 : 03 PM
عمان في 13 مارس /بنا/ استقبل الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات في مستهل الزيارة الذي يقوم بها إلى الأردن.

وتبادل الطرفان خلال اللقاء، نقلا عن وكالة انباء الامارات، وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة وناقشا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب.

كما بحث الجانبان العلاقات القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.



خ.س

بنا 1246 جمت 13/03/2018


عدد القراءات : 57         اخر تحديث : 2018/03/13 - 50 : 03 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English