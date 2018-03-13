معالي الشيخة مي تستقبل القس هاني عزيز المنامة في 13 مارس/ بنا / استقبلت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في مكتبها اليوم مسؤول الكنيسة الوطنية الإنجيلية القس هاني عزيز. حيث تناقش الطرفان حول فعالية وقفة السلام، والتي انطلقت في نسختها الأولى سنة 2015.



وقد رحبت معاليها بالقس هاني عزيز، مشيرة إلى أن مملكة البحرين هي أرض السلام والمحبة والتعايش. وأن إقامة مثل هذه الفعالية إنما يؤكد الروح الحقيقية التي يتحلى بها أهل البحرين. لافتة إلى مشروع تسجيل المنامة القديمة على قائمة التراث العالمي الإنساني لمنظمة اليونيسكو كونها رمزاً للتعايش والتسامح الديني عبر التاريخ.



من جانبه، توجه القس هاني عزيز بالشكر والتقدير لمعاليها وهيئة البحرين للثقافة والآثار على قبول مقترح الفعالية، والتي ستقام يوم 4 أبريل بالتزامن مع فعاليات معرض البحرين الدولي للكتاب في قلعة عراد، وذلك بالتعاون مع جمعية البيارق البيضاء. منوهًا بأهمية أن يقام مثل هذا الاحتفال في أحد المواقع التاريخية للمحرق عاصمة الثقافة الإسلامية.



ل.ب/خ.س



بنا 1237 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/03/13 - 46 : 03 PM