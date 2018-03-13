منافسة قطاع الأعمال تطلق مسابقة اكتشاف المواهب الجديدة على مسرح سوق البسطة المنامة في 13 مارس / بنا / أعلنت شركة "فين مارك كوميونيكيشن" بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق العمل "تمكين" عن إطلاقها لمسابقة اكتشاف المواهب البحرينية على مسرح سوق البسطة في قرية جرافيتي بالزلاق يوم الجمعة 16 مارس 2018 من الساعة 5 عصرا حتى 9 مساء، حيث سيتم اختيار المواهب المتميزة لتقديم عروض حية في الموسم السادس لمنافسة قطاع الأعمال "تحدي الرواد 2018" والمقرر إقامتها من الفترة 22 إبريل حتى 26 إبريل 2018.



وستحكم في المنافسة لجنة تحكيم مختصة وهم: الفنانة البحرينية شيماء سبت رئيسة جمعية متواجدين، والمخرج جمعان الرويعي مدرس تمثيل بمدرسة الموجة السابعة لتعليم الفنون، والدكتور محمد السيد استاذ مساعد بجامعة البحرين تخصص اذاعة وتلفزيون، والموسيقي أحمد الغانم عازف فلوت ومؤلف موسيقي ورئيس قسم الموسيقى والفنون الشعبية بهيئة البحرين للثقافة والآثار.



وصرحت الأستاذة زهراء طاهر الرئيس التنفيذي لشركة "فين مارك كوميونيكشنس" بأن "منافسة هذا العام ستكون مختلفة عن سابقاتها، فهي الطريق للوصول الى الخليجية ونهدف بهذه المنافسة تسليط الضوء على المواهب الجديدة وتحفيزهم للظهور على المنصة، ونحن سعداء لتقديم مجموعة منوعة وواسعة من البحرينيين الموهوبين لتقديم ما لديهم أمام لجنة التحكيم المتخصصة وجمهور سوق البسطة المتميز.. ونشكر كل من يسعى لإظهار هذه المسابقة في أجمل صورة من لجان عاملة وإدارة سوق البسطة، لجنة التحكيم، داعمين والإعلامين الكرام".



وتفتح المنافسة أبوابها لجميع المواهب من جميع الفئات العمرية ومن الجنسين، ويمكن للمهتمين التسجيل إلكترونيا عبر شبكات التواصل الإجتماعي annualquizshow أو عبر الهاتف 38831386 حتى تاريخ 15 مارس 2018 في الفترة المسائية.



خ.ب/ع ع



بنا 1211 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/03/13 - 42 : 03 PM