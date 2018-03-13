الدكتور ميرزا يستقبل الرئيس الإقليمي الجديد لشركة Engie المشغلة لمحطة الدور للطاقة والمياه المنامة في 13 مارس / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء اليوم وفداً رفيع المستوى من شركة Engie وهي الشركة المساهمة الرئيسية لكل من شركة الدور للطاقة والمياه وشركة العزل للطاقة وشركة الحد للطاقة، يتقدمهم السيد Frederic Claux الرئيس الاقليمي الجديد لإدارة الأصول لدول مجلس التعاون وباكستان، ويرافقه كل من السيد Manuel Colcombet المدير الاقليمي السابق، والسيد Mike Cunningham االرئيس التنفيذي لشركة الدور للطاقة والمياه، وبحضور المهندس عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء.

ورحب الوزير ميرزا بالحضور وقدم خالص التهنئة للرئيس الجديد على استلامه لمنصبه متمنياً له كل التوفيق والسداد في مهام عمله، مثنياً على جهود الرئيس السابق طوال الفترة التي كان يرأس فيها الإقليم.



وتم خلال اللقاء استعراض سير العمل في محطة العزل ومحطة الحد وبالخصوص محطة الدور للطاقة والمياه والتي تم افتتاحها في ابريل من عام 2012 برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



من جانبهم أشاد المسئولون بشركة Engie بالتعاون القائم مع هيئة الكهرباء والماء، معربين عن خالص شكرهم وتقديرهم للوزير والمسئولين بالهيئة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة واسناد التوجيهات التي من شأنها تطوير العمل بالمحطة.



حضر اللقاء الدكتور احمد هاشم مستشار الوزير.



خ.ب/ع ع



بنا 1159 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/03/13 - 33 : 03 PM