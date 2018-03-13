معالي وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان لدى المملكة المنامة في 13 مارس/ بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم، سعادة السيد Hideki Ito، حيث تسلم معاليه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لليابان معين لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بسفير اليابان المعين، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين مملكة البحرين واليابان والتي تشهد تطورًا مستمرًا، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على المضي قدمًا بهذه العلاقات نحو آفاق أوسع على المستويات كافة بما يدعم مصالح البلدين الصديقين ويلبي طموحات شعبيهما، متمنيًا للسفير كل التوفيق في مهام عمله.

من جانبه، أعرب سعادة السيد Hideki Ito عن اعتزاز اليابان بعلاقات الصداقة مع مملكة البحرين، مؤكدًا أنه سيبذل كل جهده من أجل تعزيز العلاقات المشتركة بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً لمملكة البحرين دوام الرقي والازدهار.

















ل.ب/خ.س



بنا 1147 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/03/13 - 53 : 02 PM