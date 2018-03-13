لافروف يؤكد براءة بلاده والخارجية تستدعي السفير البريطاني موسكو في 13 مارس /بنا/ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم إن روسيا "بريئة " من تهمة اغتيال العميل الروسي السابق، بحسب ما ذكرته وكالة انترفاكس الروسية.



وأعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أنها استدعت السفير البريطاني لديها وسط تصاعد حدة الخلاف الدبلوماسي بين البلدين على خلفية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال.



وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه تم استدعاء السفير لوري بريستاو دون اعطاء مزيد من التفاصيل.











خ.س



بنا 1145 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/03/13 - 50 : 02 PM