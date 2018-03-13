الأشغال: دراسة توفير "ترخيص" للوقوف في مواقف السيارات بالقرب من المنازل بالمجان المنامة في 13 مارس/ بنا / ذكرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها قامت بتركيب عدادات لوقوف السيارات في عدد من الشوارع التجارية بناءً على قرار صدر من المجلس الأعلى للمرور، مشيرة إلى أنها بالتنسيق مع الجهات (وزارة الداخلية، المجالس البلدية) تقوم بحصر عدد المنازل المطلة على الشوارع التجارية لتوفير ترخيص للوقوف في عدد من مواقف السيارات بصورة مجانية.



وأوضحت الوزارة أن الهدف من تركيب عدادات الوقوف للسيارات هو للحد من إساءة استغلال مواقف السيارات من قبل فئة معينة طوال النهار وزيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات وتنظيم عملية الوقوف على هذه الشوارع.



وأكدت الوزارة أنه بعد تركيب عدادات وقوف للسيارات في بعض الشوارع التجارية وأخرى شوارع تجارية قريبة من المناطق السكنية، فقد انتهت مشكلة نقص المواقف والوقوف المزدوج، وبذلك أصبح بإمكان العديد من مرتادي هذه الشوارع خاصة في منطقة المنامة الحصول على موقف للسيارات، كما أبدى عدد من أصحاب المحلات التجارية ارتياحهم من تركيب عدادات الوقوف للسيارات التي ساهمت في زيادة زيارة الزبائن إلى المحلات التجارية وبالتالي انتعاش الحركة التجارية في هذه الشوارع. علما بأن تركيب عدادات الوقوف للسيارات هي أحد أساليب زيادة استخدام مواقف السيارات والاستثمار الأمثل في الاستفادة من مشاريع مواقف السيارات.



وحرصاً من الوزارة على تحقيق مبدأ حفظ حقوق القاطنين المطلة منازلهم على الشوارع المنظمة بعدادات الوقوف، اوضحت انه يتم حالياً التنسيق بينها وبين والمجالس البلدية ووزارة الداخلية لحصر عدد المنازل تمهيداً لدارسة تخصيص ترخيص للوقوف لكل منزل للوقوف في عدد من مواقف السيارات بالمجان.



ونظراً للتطور العمراني الهائل الذي تشهده مملكة البحرين وزيادة المشاريع الاستثمارية فيها وهو ما أدى إلى زيادة في الكثافة السكانية فقد زادت أعداد المركبات المسجلة بشكل لم يسبق له مثيل مما نتج عنه زيادة في الطلب على مواقف السيارات.



الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بإعداد المسوحات الميدانية والدراسات المرورية كما تم أخذ متطلبات المجالس البلدية في جميع المحافظات بالنسبة لاحتياجات مواقف السيارات عند المساجد والمآتم والمدارس وغيرها من المناطق، حيث يتم انشاء المواقف على جوانب الطريق أو ضمن الساحات الخارجية للأراضي الحكومية المخصصة لهذا الغرض، كما تقوم الوزارة بعملية الاستملاك لبعض الاراضي كلما دعت الحاجة لتوسعة الشارع وتوفير مواقف للسيارات وذلك بالتنسيق مع إدارات الخدمات والجهات ذات العلاقة وذلك في إطار خدمة المناطق السكنية والتجارية مما يسهم في تنظيم حركة المرور ويقلل من الازدحام المروري.



واكدت الوزارة حرصها على تقديم خدمات البنية التحتية لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، تحقيقا لبرنامج عمل الحكومة الموقرة الهادف إلى تنمية المناطق حضريا بصورة مستدامة.







ل.ب/خ.س



بنا 1139 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/03/13 - 44 : 02 PM