جلالة الملك المفدى يستقبل الرسام الروسي نيكاس سفارنوف المنامة في 13 مارس / بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم الرسام الروسي نيكاس سفارنوف وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للبلاد بحضور سعادة السيد فاغيف غاراييف سفير روسيا الاتحادية لدى البلاد ، حيث تشرف الفنان بإهداء جلالة الملك المفدى لوحات فنية.



وأعرب صاحب الجلالة عن شكره للفنان الروسي على هذا الإهداء، مشيداً بما يتمتع به الرسام سفارنوف من مهارة وكفاءة بما يقدمه من أعمال فنية متنوعة راقية ومتميزة.



كما أعرب جلالته عن اعتزازه بعلاقات الصداقة الوثيقة بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، وما وصل اليه التعاون الثنائي من مستوى متقدم وبخاصة في مجال الفنون والثقافة وإقامة المعارض الفنية.



كما تمنى جلالته للرسام سفارنوف دوام التوفيق والنجاح في أعماله الفنية.







خ.ب/خ.س



بنا 1133 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/03/13 - 37 : 02 PM