وفد عسكري من أكاديمية ناصر العسكرية العليا المصرية يزور المتحف العسكري المنامة في 13 مارس / بنا /قام وفد عسكري من أكاديمية ناصر العسكرية العليا بجمهورية مصر العربية الشقيقة برئاسة اللواء أركان حرب صفوت صادق الديب مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا صباح اليوم بزيارة للمتحف العسكري لقوة دفاع البحرين.



وكان في استقبال الوفد العميد عادل عبداللطيف الرميحي مساعد مدير الإعلام والتوجيه المعنوي.



وخلال الزيارة أطلع الوفد العسكري على مختلف قاعات وأقسام المتحف، والتي تضم تشكيلة من المقتنيات التاريخية واللوحات الفنية العسكرية والنماذج التي تعد أرشيفاً توثيقياً للتاريخ العسكري البحريني في العصر الحديث والمعاصر كما تم تقديم شرح مفصل عنها.



خ.ب/خ.س



بنا 1131 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/03/13 - 35 : 02 PM