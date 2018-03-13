سعادة رئيس هيئة الأركان في وداع سعادة رئيس هيئة الأركان المشتركة بالقوات المسلحة الأردنية الشقيقة‎ المنامة في 13 مارس/ بنا / كان سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان في وداع سعادة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة بالقوات المسلحة الأردنية الشقيقة والوفد المرافق له، صباح اليوم، بعد زيارته للبلاد مترأساً وفد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون العسكرية البحرينية الأردنية المشتركة العليا، وذلك في مطار البحرين الدولي.









ل.ب/خ.س



بنا 1130 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/03/13 - 34 : 02 PM