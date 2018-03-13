شركة مطار البحرين تشارك في معرض الهند للشحن الجوي 2018 مومباي في 13 مارس / بنا / شاركت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، في معرض الهند للشحن الجوي 2018 والذي أقيم في مدينة مومباي الهندية الذي يحضره سنويا مجموعة واسعة من كبرى شركات الطيران وأهم المطارات العالمية وشركات الشحن والهيئات المتخصصة بمجال الشحن الجوي وذلك بوفد يمثل إدارة الشحن والأعمال اللوجستية في إدارة التسويق التجاري ، حيث تم إلقاء الضوء على البنية التحتية لصناعة الشحن في مملكة البحرين بشكل عام و التسهيلات التي يقدمها مطار البحرين الدولي بشكل خاص ومناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال الشحن الجوي، فضلًا عن التحديات والفرص ومستقبل الصناعة.



وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة مطار البحرين السيد أيمن زينل أن مشاركة الشركة في معرض الهند للشحن الجوي 2018 تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الرامية الى زيادة حركة الشحن الجوي عبر مطار البحرين الدولي والتي شهدت نموا خلال العام الماضي بنسبة 10% إذ وصلت إلى إجمالي 289,325 طنًا، مقارنةً بحوالي 263,956 طنًا خلال العام 2016، مؤكدا أن منطقة جنوب آسيا تُشكّل إحدى أبرز الأسواق الناشئة في العالم، والتي تعتز مملكة البحرين باتصالها المباشر بها من خلال مطارها الدولي، مؤكدا على ما تتمتع به مملكة البحرين من آفاق تجارية فريدة من نوعها ، مضيفا بأن الوفد المشارك في أعمال المعرض نجح في إنشاء خطوط تجارية مع عملاء حاليين وجدد بهدف توسعة أعمال الشركة.



وفي الختام أضاف أيمن زينل ان برنامج تحديث المطار الجاري الذي يتم تنفيذه حاليًا والذي يعد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في مملكة البحرين سيسهم في مضاعفة السعة الاستيعابية لمرافق مطار البحرين الدولي وتعزيز قدراته التشغيلية، مما يؤهله لمعالجة النمو المرتقب في حركة السفر والشحن في المستقبل.







خ.ب/خ.س



بنا 1129 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/03/13 - 38 : 02 PM