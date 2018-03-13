معالي القائد العام يستعرض مع معالي وزير الداخلية‎ علاقات التعاون والتنسيق المشترك المنامة في 13 مارس / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة الدفاع بمكتبه في القيادة العامة صباح اليوم، معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.



وفي مستهل اللقاء، رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع بمعالي وزير الداخلية، وتم استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين قوة الدفاع ووزارة الداخلية في كل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار المملكة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1125 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/03/13 - 31 : 02 PM