وزارة الداخلية اليمنية : ثلاثة شهداء و 35 جريحا في الهجوم الإرهابي بعدن عدن في 13 مارس /بنا/ قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليمنية إن هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف، اليوم، مطبخاً تابعاً لقوات الحزام الأمني في منطقة الدرين بمديرية الشيخ عثمان شمال العاصمة المؤقتة عدن.



وأضاف المصدر، نقلا عن وكالة الانباء اليمنية، ان الهجوم الإرهابي اسفر عن سقوط 3 شهداء ونحو 35 جريحاً بينهم طفل إصاباتهم متفاوتة، ومشيراً الى ان الانفجار تسبب بأضرار مادية في المباني المجاورة.





خ.س



بنا 1123 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 98 اخر تحديث : 2018/03/13 - 29 : 02 PM