العبادي يعلن اعادة افتتاح مطاري اربيل والسليمانية للرحلات الدولية بغداد في 13 مارس /بنا/ اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، اعادة افتتاح مطاري اربيل والسليمانية للرحلات الدولية بعد استجابة السلطات المحلية في اقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية الى المطارين المذكورين.



واكد العبادي، بحسب بيان لمكتبه نقلا عن وكالة الانباء العراقية ، وذلك خلال لقائه مع ضباط وزارة الداخلية العاملين في مطارات اقليم كردستان العراق ، توقيعه امرا ديوانيا بعد استجابة السلطات المحلية في اقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية الى المطارين المذكورين حسب الدستور، واستحداث مديرية للحماية الخاصة على مطارات اقليم كردستان تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية.



واضاف البيان انه "سيتم ربط منظومة التحقق الخاصة بمطارات الاقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة الرئيسية في بغداد على غرار ما هو معمول به في المنافذ العراقية الاخرى وربط دوائر الجوازات والجنسية ومنتسبيها في مطاري اربيل والسليمانية بوزارة الداخلية الاتحادية بحسب القانون".





خ.س



بنا 1051 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2018/03/13 - 59 : 01 PM