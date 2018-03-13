مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للبترول الاماراتي : لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول ابوظبي في 13 مارس /بنا/ اعلن مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للبترول في دولة الامارات العربية المتحدة انه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول.



وقال المصدر في تصريح له، نقلا عن وكالة انباء الامارات، إن حقل بندق مملوك مناصفةً بين إمارة أبوظبي وقطر نظراً لموقعه الجغرافي، وكانت تتم إدارته من ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود، حيث تم مؤخراً تمديد هذا الامتياز من الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط.



كما اكد المصدر انه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الامارات وقطر نتيجة لهذا التمديد.



خ.س



بنا 0914 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/03/13 - 16 : 12 PM