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الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بينهم اطفال من الضفة المحتلة
2018/03/13 - 08 : 12 PM
رام الله في 13 مارس /بنا/ اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 21 فلسطينيا من محافظات الضّفة الغربية المحتلة بينهم سيّدة وفتاة واطفال، منذ مساء الأمس وحتّى فجر اليوم.

وقال نادي الأسير، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية، ان الاحتلال اعتقل من القدس 11 فلسطينيا بينهم اطفال بعمر 12 و13 عاما ، كما اعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل، وخمسة من محافظة نابلس، فيما اعتقل فلسطينيا من رام الله، واخر من طولكرم.



خ.س

بنا 0901 جمت 13/03/2018


عدد القراءات : 53         اخر تحديث : 2018/03/13 - 08 : 12 PM
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