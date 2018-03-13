نجاة رئيس الوزراء الفلسطيني من تفجير استهدف موكبه خلال زيارة في قطاع غزة والرئاسة تحمل حماس المسؤولية غزة في 13 مارس/ بنا / ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء ان موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله استهدف بهجوم خلال زيارة الى قطاع غزة لافتتاح محطة لتنقية المياه.



وقالت الوكالة ان الرئاسة الفلسطينية تحمل حركة حماس المسؤولية عن الهجوم على موكب رئيس الوزراء والذي وصفته بـ "الجبان" في غزة.





بدورها ذكرت وكالة الانباء "معا"أن الهجوم استهدف موكب رئيس الوزراء وموكب رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج بعد دخولهما عبر معبر بيت حانون شمال القطاع.



وكشفت الوكالة أن مُستهدِفي الموكب فجروا ثلاث سيارات مفخخة، ثم شرعوا بإطلاق النار باتجاه الموكب واشتبكوا مع الحراس.



وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح طفيفة، وأنهم من حراس الموكب.



وقال تلفزيون فلسطين الحكومي على الهواء مباشرة أن رئيس الوزراء بخير ويشارك في فعالية مقررة.





و.ش



بنا 0900 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/03/13 - 05 : 12 PM