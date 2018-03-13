4 قتلى و22 جريحا في قصف جوي على الغوطة الشرقية الغوطة في 13 مارس /بنا/ قتل 4 اشخاص واصيب 22 آخرون جراء تجدد القصف الجوي على الغوطة الشرقي اليوم كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم ، إن الطائرات الحربية عاودت تحليقها في سماء غوطة دمشق الشرقية فجر اليوم بعد غياب شهدته منذ ليل أمس الاثنين، مشيرة إلى تنفيذ هذه الطائرات صباح اليوم غارات على بلدة كفربطنا، كما استهدفت بثماني غارات مناطق في بلدة جسرين، وغارة على مدينة سقبا.



وطبقا للمرصد ، استهدفت قوات النظام صباح اليوم بـ 10 قذائف أماكن في بلدة جسرين.





خ.س



بنا 0842 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/03/13 - 45 : 11 AM