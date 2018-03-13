الأمم المتحدة : فيسبوك ضالع في أزمة ميانمار جنيف في 13 مارس /بنا/ قال خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يحققون في جرائم ميانمار، إن موقع فيسبوك لعب دورا في نشر ثقافة الكراهية هناك.



وقال مرزوقي داروسمان، رئيس بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار، في مؤتمر صحفي ، إن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا حاسما في ميانمار.

وأضاف أن هذه المواقع "ساهمت بشكل رئيسي في مستوى الجفاء والشقاق والصراع، ومن المؤكد أن خطاب الكراهية بالطبع جزء من ذلك وفيما يتعلق بالوضع في ميانمار، فإن مواقع التواصل الاجتماعي هي فيسبوك وفيسبوك هو مواقع التواصل الاجتماعي".



واكدت يانغي لي محققة الأمم المتحدة لميانمار ان فيسبوك جزء كبير من الحياة العامة والمدنية والخاصة، وان الحكومة استخدمته لنشر المعلومات، وأضافت "كل شيء في ميانمار يتم من خلال فيسبوك و أخشى أن يكون فيسبوك تحول الآن إلى وحش على عكس غرضه الأصلي".



ولم تصدر شركة فيسبوك تعليقا بعد على الانتقاد الذي وجهه لها الخبراء، على الرغم مما أعلنته من قبل عن عملها على حذف خطاب الكراهية في ميانمار وعلى إغلاق حسابات أشخاص يتبادلون مثل هذا المحتوى بشكل مستمر.





خ.س



بنا 0839 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/03/13 - 44 : 11 AM