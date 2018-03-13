الهلال الإماراتي يوقع اتفاقية بناء وصيانة فصول دراسية بمنطقة حسحسه اليمنية شبوة في 13 مارس /بنا/ وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية مع مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة لبناء وصيانة فصول دراسية بمدرسة حسحسه في مديرية الصعيد وذلك في اطار الحرص على تنفيذ مشاريع البنى التحتية في قطاع التعليم لما له من أهمية في تأسيس جيل متسلح بالفكر والمعرفة.



ويأتي المشروع استمرارا للدعم الذي يقدمه الهلال الاحمر الاماراتي لقطاع التعليم في المحافظة، في إطار دعم الهيئة المتواصل لقطاع التعليم في كافة المناطق اليمنية المحررة، كما ذكرت وكالة انباء الامارات.



وقد تبنت الهيئة خطة عمل متكاملة لإعادة ترميم وصيانة وتأهيل عدد من المباني والمرافق الحيوية بشبوة وفي مقدمتها المشاريع التعليمية والصحية والبنى التحتية.



خ.س



بنا 0805 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/03/13 - 19 : 11 AM