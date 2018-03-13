كوريا الجنوبية تعزز ترسانتها الصاروخية بشراء 90 صاروخ "تاوروس" جو-أرض سيئول في 13 مارس/ بنا / وقع الجيش الكوري الجنوبي على عقد لشراء 90 صاروخ "تاوروس" جو-أرض طويل المدى إضافيا، بحسب ما اوردت وكالة يونهاب.



وقال المتحدث باسم إدارة برنامج مشتريات الدفاع(DAPA) كانغ هوان-سوك في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الجيش وقع على عقد لشراء 90 صاروخا إضافيا من طراز "تاوروس" سيتم تركيبها على متن مقاتلات تابعة للقوات الجوية في نهاية شهر فبراير الماضي.



وكان الجيش قد وقع على عقد لشراء 170 صاروخا من طراز "تاوروس" في عام 2013 وكان يعمل على شراء 90 صاروخا إضافيا منذ عام 2016.



يشار الى أن صاروخ تاوروس الذي تصنعه شركة أوروبية لصناعات الدفاع ، يبلغ مداه أكثر من 500 كيلومتر وقادر على اصابة الهدف بصورة دقيقة.



و.ش



بنا 0800 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/03/13 - 08 : 11 AM