في مؤتمر "السكك الحديدية في الشرق الاوسط" بدبي..الأمانة العامة لمجلس التعاون تستعرض مستجدات إنجاز مشروع سكة حديد دول المجلس

دبي في 13 مارس / بنا / نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، شارك الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية سعادة الأستاذ خليفة بن سعيد العبري، في معرض ومؤتمر "السكك الحديدية في الشرق الاوسط" الذي ينعقد في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة 12– 13 مارس.



وفي حفل الافتتاح، ألقى العبري كلمة تناول فيها آخر مستجدات مشروع سكة حديد دول المجلس،مشيرا الى أن الجهود مستمرة في استكمال مراحل إنجاز المشروع والذي يمثل نقلة نوعية في جهود الترابط والتكامل الخليجي المشترك، لما له من آثار إيجابية مباشرة على تيسير الحركة التجارية والتبادل التجاري البيني وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين بين دول المجلس، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي.



وأضاف أن المشروع يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع وأن بعض الدول الاعضاء أنجزت أجزاء من المشروع داخل أراضيها كما تعمل بقيه الدول الاعضاء على استكمال المتطلبات الفنية والمالية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع.



ويحظى مؤتمر "السكك الحديدية في الشرق الاوسط" برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم من وزارة تطوير البنية التحتية بدولة الامارات العربية المتحدة بالاشتراك مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ويهتم بآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا السكك الحديدية والخبرات الدولية في هذا المجال، ويستضيف المؤتمر عدداً من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين المختصين في هذا المجال من دول المجلس وجامعة الدول العربية وبعض دول أوربا وأسيا وأمريكا.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0656 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/03/13 - 59 : 09 AM