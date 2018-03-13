عصابات المستوطنين يقيمون احتفالات صاخبة عند "باب الخليل" بالقدس القديمة

القدس في 13 مارس /بنا/ نظمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهودية، الليلة الماضية، احتفالات صاخبة في منطقة باب الخليل "أحد أبواب القدس القديمة"، تضمنت فعاليات تُحاكي رواية الاحتلال المزورة للقدس ومقدساتها.



وقالت وكالة الانباء الفلسطينية إن الاحتفالات تضمنت موسيقى وأغانٍ صاخبة ، وعرض رسومات مضيئة على سور القدس التاريخي في المنطقة، تروي أسطورة وخرافة الهيكل المزعوم، وغيرها من أكاذيب وروايات مُلفّقة حول القدس ومقدساتها وحضارتها وتاريخها، فضلاً عن ترديد شعارات عنصرية، وكل ذلك بحماية قوات الاحتلال.



واضافت الوكالة ان هذه الفعاليات التهويدية الاستفزازية ستستمر حتى ساعة متأخرة من مساء 15 مارس.





خ.س



بنا 0654 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/03/13 - 59 : 09 AM