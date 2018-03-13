واشنطن: سنتحرك عسكريا ضد النظام السوري في حال تقاعس مجلس الأمن نيويورك في 13 مارس/ بنا / قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن نيكي هايلي، ان اي تقاعس داخل مجلس الأمن بشأن الملف السوري سيفتح المجال أمام التحرك عسكريا ضد النظام السوري.

واوضحت هايلي سنتدخل في سوريا حال تقاعس مجلس الأمن، مؤكدة ان "الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للتحرك إذا تطلب الأمر مثلما فعلت العام الماضي عندما أطلقت صواريخ على قاعدة جوية للحكومة السورية بسبب هجوم بالأسلحة الكيماوية أسفر عن سقوط قتلى".



وأوضحت أمام مجلس الأمن "هذا ليس المسار الذي نفضله، لكنه مسار أوضحنا أننا سنمضي فيه، ونحن مستعدون للمضي فيه مرة أخرى".

وقالت نيكي هايلي إن واشنطن قبلت بالشروط الروسية من أجل وقف القتل في سوريا واليوم نشاهد أن الروس لم يفوا بالوعد.



وكانت الولايات المتحدة طالبت مجلس الأمن الدولي بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في دمشق ومنطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة.





و.ش



بنا 0630 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/03/13 - 36 : 09 AM