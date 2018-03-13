شركة مطار البحرين تعرف الطلبة بالفرص الوظيفية ومتطلبات سوق العمل المنامة في 13 مارس / بنا / استقبلت شركة خدمات مطار البحرين "باس" مؤخراً طلبة برنامج "تكوين" التابع لمدرسة الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة الثانوية الصناعية، حيث اطلع الطلاب على آلية العمل والثقافة الوظيفية في الشركة ومركز بيتك للتدريب الهندسي، الذي يوفر برامج تدريبية متخصصة في مجال هندسة الطائرات.



كذلك استقبلت باس مجموعة برنامج "أصيل" التابعة لمعهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا، حيث تم شرح الفرص العملية والتعريف بالتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال هندسة الطيران، إضافة إلى بناء جسور التعاون بين المعهد والشركة.



ويهدف برنامج "تكوين" إلى تطوير علاقات التعاون المتبادلة بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الصناعية لتعريف الطلاب على سوق العمل، وتعريف الشركات على الطلبة واختيار موظفي المستقبل، و تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات العملية.



وتأتي هذه الخطوة، في إطار مساعي الشركة لفتح آفاق التعاون مع مختلف الجهات التعليمية والتدريبية، والاستثمار في الثروة البشرية وتعريف الأجيال المستقبلية بسوق العمل المحلي والفرص المتاحة في قطاعات الطيران وخدمات المطارات.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0542 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/03/13 - 45 : 08 AM