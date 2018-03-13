وزارة التربية تنظم ورشة التواصل الجسدي الفعال في التدريس المنامة في 13 مارس / بنا / نظمت وزارة التربية والتعليم ممثلة بإدارة الخدمات الطلابية، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ورشة عمل "التواصل الجسدي الفعال في التدريس"، بإشراف الخبير العالمي في فيزياء الجسد الدكتور فاضل الجاف، بمدرسة المعرفة الثانوية للبنات، لـ 30 معلماً ومعلمة من المشرفين على النشاط المسرحي في المدارس بمختلف مراحلها التعليمية.



وهدفت الورشة التي استمرت على مدار 4 أيام إلى إكساب المعلمين المشاركين مهارات التواصل الجسدي الفعال المؤثرة بصورة إيجابية فاعلة في تعزيز التواصل التربوي والتعليمي مع الطلبة، والتوفيق بين الجسد والصوت، واستخدام تقنيات استعادة الطاقة والحيوية، مع التأكيد على ضرورة أن ينقل المشاركون هذه الخبرات إلى زملائهم في الميدان التربوي.



وفي ختام الورشة، كرم مدير إدارة الخدمات الطلابية الأستاذ جاسم بن حربان مقدم الورشة وجميع المشاركين بها.









أ.ا.ش/و.ش



بنا 0540 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/03/13 - 52 : 08 AM صور اضافيه