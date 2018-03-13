بريطانيا تهدد بمقاطعة كأس العالم لكرة القدم بعد اتهامات لموسكو بتسميم جاسوس روسي لندن في 13 مارس/ بنا / هددت بريطانيا بمقاطعة مونديال روسيا لكرة القدم في يونيو المقبل بعد اتهامات لموسكو باستخدام غاز أعصاب لتسميم جاسوس روسي وابنته مقيمان في المملكة المتحدة.



ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية أن تهديد بريطانيا مقاطعة كأس العالم لكرة القدم 2018 بسبب تسميم جاسوس روسي سابق في إنجلترا سيلحق الضرر بالعلاقات مع موسكو وسيؤثر على الرياضة العالمية.





وكانت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اتهمت بشكل واضح روسيا بالوقوف وراء اغتيال الجاسوس الروسي، مبينة إن "من المرجح بشدة" أن موسكو مسؤولة عن تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في انجلترا باستخدام غاز أعصاب مخصص لأغراض عسكرية.



وأوضحت ماي في بيان أمام البرلمان أنه إما أن الدولة الروسية مسؤولة مباشرة عن تسميمهما أو أنها سمحت بوصول الغاز إلى أيدي جهات أخرى. وأمهلت لندن الحكومة الروسية حتى غد الثلاثاء لتقديم شرح لطريقة استخدامها للغاز.



واضافت ماي "من المرجح للغاية" أن تكون موسكو مسؤولة عن الهجوم، واقترح بعض المسؤولين البريطانيين مقاطعة كأس العالم التي تستضيفها روسيا هذا العام ردا على ذلك.

وقالت إن مسؤولين بريطانيين حددوا المادة بأنها تنتمي لمجموعة نوفيتشوك لغازات الأعصاب التي طورها الجيش السوفيتي خلال السبعينات والثمانينات.



من جهته حذر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون من أنه إذا ثبت أن روسيا وراء تسميم سكريبال فسترد بريطانيا ردا قويا.



من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "إن استخدام غاز أعصاب فتاك ضد مواطنين بريطانيين على أرض بريطانية أمر يثير الغضب، الهجوم متهور وعشوائي ولا يتسم بالمسؤولية ونحن ندينه تماما".



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات صحفية إن كلمة ماي تمثل "مهزلة في البرلمان البريطاني"، مضيفة: "الاستنتاج واضح، هذا حملة إعلامية سياسية جديدة مبنية على استفزاز".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه "يجب على المملكة المتحدة، قبل تأليف حكايات جديدة، أن تتحدث عن نتائج التحقيقات في قضايا ليتفينينكو وبيريزوفسكي وبيريبيليتشني والكثير من الآخرين، الذين توفوا في ظروف غامضة على الأراضي البريطانية".









و.ش



بنا 0539 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/03/13 - 43 : 08 AM