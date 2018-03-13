الجمهوريون : لا دليل على تواطؤ حملة ترامب وموسكو واشنطن في 13 مارس /بنا/ أفاد الأعضاء الجمهوريون بلجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي بأن اللجنة انتهت من تحقيق تجريه بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة لعام 2016، وبأنها لم تجد دليلا على تواطؤ بين حملة الرئيس دونالد ترامب ومساعي موسكو للتأثير على الاقتراع.



وذكر جمهوريو اللجنة أنهم متفقون على أن موسكو سعت للتأثير على الانتخابات بنشر دعاية وتقارير إخبارية كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بيد أنهم شككوا في نتائج توصلت إليها وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) والتي تشير إلى أن موسكو سعت إلى دعم ترامب، الذي حقق فوزا مفاجئا على الديمقراطية هيلاري كلينتون.



وقال مايك كونواي، الذي قاد تحقيق اللجنة خلال العام المنصرم، لرويترز "لقد انتهينا من مرحلة المقابلات. نحن الآن في مرحلة صياغة التقرير".



واختلف معه بشده عضو مجلس النواب آدم شيف وأكبر ديمقراطي باللجنة، وانتقد الإعلان عن إغلاق التحقيق قائلا إن الأمر سابق لأوانه.



وشهد تحقيق المجلس خلافات دامت شهورا بين الحزبين بينها إصدار كل من الديمقراطيين والجمهوريين مذكرة منفصلة تتعلق بالتحقيق، وهو واحد من ثلاث تحقيقات رئيسة يجريها الكونجرس بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة والتواطؤ المحتمل أو عرقلة ترامب أو معاونيه للعدالة.



ويحول إعلان الجمهوريين في مجلس النواب الاهتمام إلى لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، التي تجري تحقيقا خاصا بها. ووصف كل من الجمهوريين والديمقراطيين في المجلس التحقيق بأنه أقل تأثرا إلى حد بعيد بالميول الحزبية عن تحقيق مجلس النواب.



كما يجري المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقا في الأمر أيضا بتكليف من وزارة العدل.





خ.س



بنا 0521 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/03/13 - 24 : 08 AM