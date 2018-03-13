تحت ضربات الجيش والتحالف..ميليشيا الحوثي تتحصن عسكريا في اعلى قمة "التعكر" إب في 13 مارس /بنا/ قال وكيل اول محافظة إب محمد الدعام ان ميليشيا الحوثي الانقلابية تسعى إلى تحويل محافظة إب إلى ثكنة عسكرية بتطويقها المرتفعات الجبلية في المدينة واستحداثها مواقع عسكرية عليها.



وأكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، أن الميليشيات قامت باستحداث موقع عسكري جديد في أعلى قمة جبل "التعكر" الاستراتيجي في مديرية جبلة جنوب محافظة إب والذي لم يستخدم عسكريا من قبل،



مشيراً إلى أن هذه التحركات تؤكد أن الميليشيا تعيش اخر ايامها وانها الى زوال .



واضاف ان الميليشيا تتلقى ضربات موجعة من قوات الجيش الوطني بإسناد التحالف العربي في مديريتي حيس والجراحي بمحافظة الحديدة واللتين تقعان على الحدود الغربية لمحافظة إب.



ويبلغ ارتفاع جبل التعكر 3 الاف متر فوق سطح البحر، ويعد من أشهر الحصون والقلاع التاريخية في المحافظة ويطل على مديريات العدين من جنوب شرق ومن أعلى الجبل يمكن مشاهدة مدينة تعز وقاع الحوبان ومديرية ذي السفال ومناطق الجعاشن .





خ.س



بنا 0506 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/13 - 14 : 08 AM