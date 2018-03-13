كوريا الجنوبية تعتزم تعديل الدستور تمهيدا لتغيير في النظام الرئاسي سيئول في 13 مارس/ بنا / يعتزم الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه -إن تقديم مقترح الحكومة للتعديل الدستوري في الأسبوع القادم، في حال فشل الجمعية الوطنية في تقديم مقترحها الخاص.



ونقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤول في المكتب الرئاسي تشونغ وا ديه اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن يقدم الرئيس مشروع قانون الحكومة بشأن التغيير الدستوري يوم الأربعاء المقبل.





وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إخضاع تنقيح الدستور لتصويت بالتزامن مع الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 13 يونيو.



واشارت بعض الأنباء وفق "يونهاب" إن تقرير اللجنة الحكومية يدعو إلى تغيير النظام الرئاسي.



واوضحت أن الرئاسة حاليا تقتصر على فترة واحدة لمدة خمس سنوات، ويسعى التقرير إلى تعديلها إلى أربع سنوات والسماح بإعادة الانتخاب مرة واحدة متتالية.



وقال مسؤولون في اللجنة إن إعادة الانتخاب لمرة واحدة لفترة متعاقبة تعني أن من يفشلون في إعادة انتخابهم فور انتهاء فترة ولايتهم الأولية سيمنعون من الترشح لمنصب الرئيس مرة أخرى.



ويتوقع أن توصي اللجنة بإدخال تصويت الإعادة في الانتخابات الرئاسية مع مرشحين آخرين.



وتشير تقارير إلى أن هناك تغييرات رئيسية أخرى تشمل زيادة الحكم الذاتي للحكومات المحلية.





و.ش



بنا 0457 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 84 اخر تحديث : 2018/03/13 - 01 : 08 AM