مقتل 5 أشخاص جراء حريق في فيلا سكنية جنوبي فيتنام هانوي في 13 مارس/ بنا / اعلنت الشرطة في فيتنام، إن خمسة أشخاص، بينهم طفلان، لقوا حتفهم جراء حريق في فيلا قديمة في مدينة دالات السياحية جنوبي فيتنام.

وقال بوي دوك رو نائب رئيس شرطة المدينة لوكالة الأنباء الألمانية أن الشرطة لم تحدد بعد سبب الحريق.



وأفاد موقع (فنيكسبريس) الإخباري بأن رجلا يدعى نجوين فان ثانج 42/ عاما/، وزوجته وطفليه وصديق للأسرة لقوا حتفهم في الحريق.

وذكرت تقارير أن تلك الأسرة كانت من بين حوالي 10 أشخاص يعيشون في الفيلا، المملوكة للدولة.



وتم استدعاء حوالي 100 من رجال الإطفاء في أكثر من 10 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، الذي تم إخماده بعد ساعتين.







و.ش



بنا 0447 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/03/13 - 54 : 07 AM