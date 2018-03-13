تقرير بريطاني رسمي يكشف احتجاز مهاجرين في بريطانيا لفترات تصل إلى 4 سنوات لندن في 13 مارس/بنا/ نددت هيئة تفتيش السجون البريطانية في تقرير نشر اليوم الثلاثاء بظروف احتجاز المهاجرين في أكبر مركز مخصص لهم في البلاد، مؤكدة انهم يحتجزون في ظروف "شبيهة بالسجون" ولفترات طويلة "مفرطة" بلغت في إحدى الحالات أكثر من أربع سنوات.



وقالت الهيئة " أن بعض نزلاء مركز احتجاز (هارموندسوورث) القريب من مطار هيثرو في ضاحية لندن، والذي يعتبر أكبر مركز في اوروبا لاحتجاز المهاجرين "محتجزون فيه منذ وقت طويل جدا"، مشيرة الى انها حين بدأت عملية التفتيش كان هناك 23 مهاجرا محتجزين فيه منذ اكثر من عام، في حين ان احد المهاجرين كان "محتجزا فيه منذ اكثر من اربع سنوات ونصف".



واوضحت الهيئة ان "ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى دولهم الاصلية فشل لأسباب متنوعة من بينها الطعون القضائية المتأخرة او الافتقار إلى وثائق السفر اللازمة"، كما نددت الهيئة بـ"أوجه القصور" في عمل وزارة الداخلية التي "استغرقت أكثر من عام على سبيل المثال للرد على طلب لجوء".



وقال بيتر كلارك مدير إدارة التفتيش في السجون في تقريره إن "عدم وجود سقف زمني لطول فترة الاعتقال أدى إلى احتجاز المهاجرين لفترات طويلة للغاية".



وشجب كلارك الظروف المعيشية في مركز الاحتجاز "المشابهة لظروف السجن"، مشيرا الى الوجود "المستوطن" للعث والفئران وانتشار المخدرات اضافة الى تكبيل المهاجرين بصورة منتظمة حتى من دون ان يكون هناك "خطر واضح".



خ.أ



بنا 0429 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/03/13 - 35 : 07 AM