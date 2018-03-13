مقتل نحو 30 مرشحا للانتخابات المقررة في المكسيك يوليو المقبل مكسيكو سيتي 13 مارس/بنا/ قتل نحو 30 مرشحا للانتخابات التي ستجرى في المكسيك في يوليو المقبل حسب ما افاد وزير وزير الداخلية المكسيكي ألفونسو نافاريتي الاثنين.



وأضاف نوفاريتي أن "معظم المستهدفين كانوا يأملون في التنافس على مقاعد برلمانية إقليمية ورئاسة بلديات، وأن ولاية جويريرو ، جنوب غربي البلاد، كانت واحدة من أسوأ الولايات المتضررة من العنف".



وتشير تقارير محلية إلى أن "العصابات الإجرامية التي تغذيها أموال المخدرات تسعى غالبا إلى السيطرة على السياسة ، خاصة على المستوى المحلي ، وتستهدف السياسيين الذين قد يتخذون إجراءات ضدهم".



وتوضح أن شهر يوليو المقبل سيشهد انتخاب رئيس جديد للمكسيك، وأعضاء البرلمان بمجلسيه والبرلمانيين الإقليميين، وثمانية من حكام ولايات ورؤساء البلديات ، بما في ذلك مدينة مكسيكو سيتي.







خ.أ



بنا 0420 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/03/13 - 34 : 07 AM