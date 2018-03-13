نيجيريا تعتزم التفاوض لإطلاق سراح الفتيات المخطوفات بالتنسيق مع منظمات دولية أبوجا 13 مارس/بنا/ تعتزم نيجيريا التفاوض مع جماعة (بوكو حرام) الارهابية من أجل إطلاق سراح 110 فتيات مخطوفات أكثر من شهر، وذلك بدلا من القيام بعملية عسكرية لتحريرهن بالقوة.



وأكدت الرئاسة في نيجيريا يوم أمس الاثنين إنها "تنوي الدخول في مفاوضات من أجل إطلاق سراح الفتيات اللائي خطفن من مدرسة في بلدة دابتشي في شمال شرق البلاد الشهر الماضي



وأشارت إلى أن الرئيس محمد بخاري، وهو حاكم عسكري سابق (75 عاما)، بحث استخدام المفاوضات خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في العاصمة أبوجا.



وقال مكتب بخاري في بيان بالبريد الإلكتروني أصدره المتحدث باسم الرئيس "تفضل نيجيريا إعادة التلميذات اللائي خطفتهن جماعة بوكو حرام من تشيبوك ودابتشي أحياء ولهذا السبب اختارت التفاوض بدلا من الخيار العسكري".



وقال البيان "أضاف الرئيس بخاري أن نيجيريا تعمل بالتنسيق مع منظمات دولية ومفاوضين لضمان إفراج الخاطفين عن الفتيات دون تعرضهن لأذى".



وذكر أن بخاري وجه الشكر للولايات المتحدة لدعمها بلاده في قتال بوكو حرام، مشيرا إلى أن القوات النيجيرية في حالة جيدة لكنها بحاجة إلى المساعدات فيما يخص التدريب والعتاد.







خ.أ



بنا 0217 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/03/13 - 21 : 05 AM