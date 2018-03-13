مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 13 مارس/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز العناوين الواردة في الصحف المحلية اليوم:



القيادة تعزي القيادة السعودية بوفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود.



جلالة الملك المفدى يشيد بإسهامات الأردن في دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة.



سمو رئيس الوزراء يتلقى رسالة من عميد أسرة آل رفه بالمملكة العربية السعودية.



سمو رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد.



سمو رئيس الوزراء يبحث مع سمو ولي العهد جملة من الموضوعات المتصلة بالشأن المحلي والإقليمي والدولي.



نيابة عن سمو ولي العهد.. معالي الشيخ خالد بن عبد الله يحضر تخريج الفوج الأول من "ماجستير الإدارة".



مدير عام المباحث يشارك في اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.



رئيس الأمن العام يتراس اجتماع لجنة مواجهة الكوارث ويؤكد على الجاهزية للتعامل مع أي حادث.



تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سلمان انطلاق فعاليات معرض القصص المصورة (كوميك كون).



سمو محافظ الجنوبية: توجيهات سمو رئيس الوزراء تعتبر بداية لانطلاق مشروعات كبيرة في المحافظة.



محافظ الجنوبية يشيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء بتنفيذ 14 مشروعا بالمحافظة.



وفد صحي يزور الجامعة الأردنية للإطلاع على تطبيق (البحوث السريرية) في مجال الخلايا الجذعية.



لدى لقاء رونالد لودر..سمو ولي العهد يؤكد على موقف البحرين في ترسيخ الاحترام للتعددية الفكرية والثقافية والدينية.



وزير المواصلات والاتصالات يلتقي منتسبي برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية.



مركز (دراسات) يعقد ورشة عمل حول دور التكنولوجيا والابتكار في تنويع الاقتصاد.



رئيس مركز (دراسات): البحرين من أوائل الدول التي تعمل على دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن خططها الوطنية.



انطلاق فعاليات معرض البحرين للوساطة العقارية تحت رعاية وزير الأشغال والبلديات غد الأربعاء.



انعقاد أعمال اجتماع اللجنة التعاون العسكرية البحرينية الأردنية المشتركة العليا‎.



رئيس هيئة الأركان المشتركة بالقوات المسلحة الأردنية يزور المتحف العسكري لقوة دفاع البحرين‎.



القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة بالقوات المسلحة الاردنية‎.



القائد العام لقوة الدفاع يستقبل وفداً عسكرياً من أكاديمية ناصر العسكرية العليا بمصر.



لجنة مدارس المملكة المنتسبة لليونسكو تقيم مشروعات 80 مدرسة.



المستشار الحمر يستقبل القنصل الفخري للاتحاد السويسري.



الوزير النعيمي يبحث مع ممثلي عدد من الجامعات الفرنسية امكانيات التعاون.



الهلال الأحمر البحريني يشارك في مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتنمية.



خلال ترأسه اجتماع إدارة السلمانية.. الدكتور العوضي يبحث مجموعة من ملفات الخدمات الصحية.



مدير عام المباحث: 79% نسبة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.



مجموعة البركة المصرفية وست من وحداتها تفوز بجوائز أخبار التمويل الإسلامي لعام 2017.



شركة ديار المحرق تعرض مشاريعها الرائدة في مجمع سيتي سنتر البحرين.



فعاليات المنتدى الإقليمي لربط شبكات الغاز الطبيعي تنطلق صباح اليوم.



ولي العهد السعودي يقوم بزيارة تاريخية للعراق قريبا افتتاح قنصلية النجف وتوقيع اتفاقات تعاون استراتيجي.



بي بي سي تطلب من الأمم المتحدة حماية صحفييها في الـقسم الـفارسي مـن اضطهاد ومضايقات النظام الإيراني.



عسكر يشيد ببرنامج (استجابة) ويبدي تفاؤله بمردوداته الإيجابية.





خ.أ



بنا 0210 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/03/13 - 14 : 05 AM