الطقس في البحرين: معتدل بوجه عام

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2018/03/13 - 11 : 05 AM
المنامة في 13 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الثلاثاء سيكون بمشيئة الله معتدل بوجه عام.
الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة، وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 28 والصغرى 19م.
الرطوبة النسبية: العظمى 70 % والصغرى 35 %.
شروق الشمس 5:52 صباحا ..والغروب 5:41 مساءا.
خ.أ
بنا 0331 جمت 13/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/13 - 40 : 06 AM