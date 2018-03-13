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الطقس في البحرين: معتدل بوجه عام
2018/03/13 - 11 : 05 AM

المنامة في 13 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الثلاثاء سيكون بمشيئة الله معتدل بوجه عام.


الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة، وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 28 والصغرى 19م.

الرطوبة النسبية: العظمى 70 % والصغرى 35 %.

شروق الشمس 5:52 صباحا ..والغروب 5:41 مساءا.



خ.أ

بنا 0331 جمت 13/03/2018


عدد القراءات : 29         اخر تحديث : 2018/03/13 - 40 : 06 AM
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