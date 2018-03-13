فنلندا وأثيوبيا تتفقان على تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات التنموية

أديس أبابا في 13 مارس/بنا/ قالت السيدة آن ماري فيرولاينن وزيرة التجارة الخارجية والتنمية في فنلندا أن بلادها "حريصة على تعزيز تعاونها التنموي مع إثيوبيا".



وذكرت وكالة الانباء الأثيوبية (ينا) أن وفد من رجال الأعمال الفنلنديين برئاسة وزيرة التجارة و التنمية الوطنية آن ماري فيرولينين قد بحثوا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الأثيوبي أكليلو هايل ميكائيل السبل الكفيلة بتوطيد العلاقات بين البلدين، والعمل على تعزيزها على كل الصعد، ودعم فنلندا للإنماء والازدهار الاقتصادي في إثيوبيا.



و قالت السيدة آن ماري في مقابلة صحفية عقب المباحثات "إن فنلندا وإثيوبيا لديهما فرص كبيرة للتعاون المشترك في الزراعة والمياه والصرف الصحي وقطاع الطاقة والتعليم والرعاية الصحية الأمر الذي يتطلب مزيد من العمل الموحد".



وأضافت قائلة إن زيارة الوفد الفنلندي تهدف إلى تقييم مجالات التجارة وتعزيز التعاون الإنمائي الحالي، مشيرة الى أن "فنلندا ترغب في تبادل خبراتها مع اثيوبيا في مختلف القطاعات".



ومن جانبه قال السيد زلالم برهان المدير العام لدائرة التجارة الخارجية في وزارة الشؤون الخارجية الأثيوبية "أن الجانبان ناقشا تعزيز الشراكات والدعم الذي تقدمه فنلندا في مجال الزراعة والمجالات الأخرى".



وذكر أن الوزيرة الفنلندية ستجري مناقشة مع وزير المالية والتعاون الاقتصادي الأثيوبي، فيما سيقوم الوفد الفنلندي بزيارة ميدانيه للمشاريع التنموية في منطقة بحردار.



يذكر بان إثيوبيا وفنلندا اقامت علاقاتهما الدبلوماسية الثنائية في منتصف الخمسينيات .



خ.أ



بنا 0046 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/03/13 - 48 : 04 AM