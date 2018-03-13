الولايات المتحدة الامريكية تنظم مؤتمرا عن الوضع الانساني في غزة اليوم الثلاثاء

واشنطن في 13 مارس/بنا/ قال جايسن غرينبليت مبعوث الرئيس الامريكي دونالد ترامب للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي إن "ادارة ترامب تعتبر ان تدهور الظروف الانسانية في غزة يستحق اهتماما فوريا".



جاءى ذلك على خلفية تنظيم الادارة الاميركية اليوم الثلاثاء لمؤتمر عن الوضع الانساني في قطاع غزة الفلسطيني، يشارك فيه بالخصوص جاريد كوشنر صهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومستشاره الخاص للشرق الاوسط.



واضاف في بيان "ان معالجة الوضع في غزة امر حيوي لأسباب انسانية ومهم لأمن مصر واسرائيل ويشكل مرحلة ضرورية للتوصل الى اتفاق سلام بين الطرفين"، فيما قالت الادارة الاميركية ان بين المشاركين "عددا من الاطراف المعنية" وانها تتوقع "حوارا متينا".



واضاف البيت الابيض "ان التحدي يتمثل في تحديد الافكار التي يمكن تنفيذها بشكل واقعي مع الاخذ في الاعتبار استمرار معاناة فلسطينيي غزة في ظل حكم حماس التسلطي".







خ.أ



بنا 2333 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/13 - 47 : 04 AM