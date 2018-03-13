مدير عام منظمة التجارة العالمية يحذر من مخاطر إجراءات انتقامية ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية برازيليا 12 مارس/بنا/ حذر مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو اليوم الاثنين من أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم قد يثير إجراءات انتقامية من دول أخرى ويؤدي إلى عواقب غير متوقعة.



وحسب وكالة (رويترز) للأنباء أن ازيفيدو تحدث إلى الصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس البرازيل ميشيل تامر، قائلا "المرء يعرف ما هي البداية لكنه لا يعرف ماذا ستكون التداعيات" عندما تنخرط الدول في انتقام متبادل.



وقالت البرازيل إنها ستسعى إلى استثنائها من الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضت مؤخرا.





خ.أ



بنا 2202 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/03/13 - 23 : 01 AM