بريطانيا ترجح ان تكون موسكو وراء تسميم عميل مزدوج روسي سابق

لندن وموسكو في 12 مارس /بنا/ رجحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا اليوم الاثنين ان تكون موسكو وراء تسميم عميل مزدوج روسي سابق ودعت الكرملين الى توضيح برنامجها لغازات الاعصاب.



واضافت امام مجلس العموم انه من المرجح جدا ان تكون روسيا مسؤولة عن الهجوم على سيرغي و(ابنته) يوليا سكيربال وغاز الاعصاب الذي استخدم في الهجوم هو من النوع الذي تطوره روسيا.



وقالت "اما ان يكون هذا عمل مباشر من قبل الدولة الروسية ضد بلدنا، أو ان الحكومة الروسية فقدت السيطرة على غاز الاعصاب هذا الذي يمكن ان يحدث اضرارا كارثية وسمحت بأن يصل الى ايدي اخرين".



وامهلت الكرملين حتى نهاية الثلاثاء للكشف لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية عن تفاصيل تطويرها لبرنامج غاز الاعصاب "نوفيتشوك" مؤكدة انها لن تتساهل مع مثل هذه المحاولة للقضاء على المدنيين الأبرياء على اراضي المملكة .



واستدعت الخارجية البريطانية السفير الروسي لديها للمطالبة بايضاح عما إذا كانت عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق عملا مباشرا قامت به الدولة الروسية.



من ناحيتها رفضت موسكو تصريحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي امام البرلمان وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ووصفتها ب" المهزلة في البرلمان البريطاني" وان تصريحها هو جزء من "معلومات وحملة سياسية تقوم على الاستفزاز".







س.ي



بنا 1914 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/03/12 - 20 : 10 PM