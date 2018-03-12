سمو رئيس الوزراء يتلقى رسالة من عميد أسرة آل رفه بالمملكة العربية السعودية المنامة في 12 مارس/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، رسالة من الشيخ سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل رفه عميد أسرة آل رفه بالمملكة العربية السعودية، أشاد فيها بما يتمتع به سموه من رؤية وإدراك وحنكة، مؤكدًا أن سموه يعد جامعة في العلم وبحكمته استطاع أن يدافع عن قضايا وطنه والأمتين العربية والإسلامية في مختلف المحافل.







وقال: "إن سموه هو القائد الفذ والحكيم الذي وهب حياته لتقدم وتطور مملكة البحرين، وما يتمتع به سموه من دماثه الأخلاق ورحابة الصدر وطيب السجايا أكسبت سموه ثقة وتقدير واحترام قادة وزعماء العالم، كما أن سموه يعد نبراسا يضئ درب محبيه من أبناء دول مجلس التعاون والأمتين العربية والإسلامية".



وأضاف: " أن مملكة البحرين في ظل عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تحفل بالقرارات السياسية الحكيمة والاستقرار والتقدم والازدهار، وهو عهد يشهد له التاريخ والأمتين العربية والإسلامية بأنه عهد المواقف المشرفة والقرارات السياسية الحكيمة في الحفاظ على وحدة واستقرار البحرين".





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1826 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/03/12 - 28 : 09 PM