الولايات المتحدة تطالب مجلس الامن بالدعوة الى وقف اطلاق النار في دمشق ومنطقة الغوطة الشرقية

نيويورك في 12 مارس / بنا / طالبت الولايات المتحدة اليوم الاثنين مجلس الأمن الدولي بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في دمشق ومنطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة.



وقالت المندوبة الأميركية إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن واشنطن على استعداد "للتحرك عند الحاجة" حال فشل مجلس الأمن في فرض هدنة في سورية.



ووزعت واشنطن مسودة قرار على أعضاء مجلس الأمن تطالب بوقف فوري للقتال لمدة 30 يوما كما تطلب من الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش "الإسراع بإعداد مقترحات لمراقبة تنفيذ وقف القتال وأي تحرك للمدنيين".



وقالت هايلي في جلسة لمجلس الأمن إن وقف إطلاق النار الذي اعتمده المجلس قبل أسبوعين "فشل" مع تصعيد الحكومة السورية بدعم من روسيا هجومها على الغوطة، مضيفة "لقد قمنا بصياغة مشروع قرار جديد لا يسمح بأي التفاف" عليه.



ع ذ



بنا 1812 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/03/12 - 25 : 09 PM