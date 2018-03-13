وزارة المالية في اليابان تقر بحدوث تغييرات على وثائق متعلقة بصفقة بيع أرض حكومية مثيرة للجدل طوكيو في 12 مارس / بنا / أقرت وزارة المالية في اليابان إلى أن تغييرات حدثت في 14 وثيقة داخلية متعلقة بصفقة أرض حكومية مثيرة للجدل.



وبحسب موقع هيئة الاذاعة والتلفزيون الياباني فقد اعتذر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه عن الدور الذي لعبته وزارة المالية في التلاعب في وثائق حكومية، وقال إنه بصفته رئيس الحكومة، فإنه يشعر بالمسؤولية.









كما أقر وزير المالية الياباني تارو أسو بأن مسؤولين بوزارته غيروا في أربع عشرة وثيقة متعلقة بصفقة مثيرة للجدل لبيع أرض مملوكة للدولة لصالح مؤسسة موريتومو غاكوين المشغلة للمدارس.



وقال أسو في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن التغييرات أمر مثير للأسف الشديد وإنه يقدم اعتذاره .



وأضاف أن وزارته ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق فيما يخص قضية المؤسسة المشغلة للمدارس واتخاذ خطوات لمنع تكرارها.



كما قال أسو إنه لا يفكر في التخلي عن منصبه على خلفية هذه المسألة.



وكانت أرض في محافظة أوساكا قد بيعت عام 2016 لشركة موريتومو غاكوين التي تشغل مدرسة خاصة مقابل جزء صغير فقط من قيمتها في السوق.



وأثارت الصفقة اتهامات بمحاباة إلى حد ما لأن زوجة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه كانت على صلة بالشركة المشغلة للمدرسة.



وبعد تكشف الفضيحة العام الماضي أرسلت وزارة المالية وثائق داخلية بشأن الصفقة للبرلمان.



ولكن صحيفة زعمت أنه تم تغيير الوثائق قبل إرسالها للبرلمان.



ويتضمن تقرير الوزارة المتكون من 80 صفحة تقريبا تفاصيل عن نتائج التحقيق الداخلي بشأن الوثائق ومقابلات مع أشخاص على صلة بالقضية.



وجاء في التقرير أن الوزارة أكدت أن مكتبها المسؤول عن ممتلكات الدولة قام بتغييرات على خمس وثائق بين أواخر شهر فبراير وأبريل.



وقال إن 9 وثائق أخرى عدلت حتى تعكس هذه التغييرات.







ع ذ



بنا 1802 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/03/12 - 09 : 09 PM