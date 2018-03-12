القيادة تعزي القيادة السعودية بوفاة الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود المنامة في 12 مارس/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب جلالته فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود؛ داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن أحر تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة مماثلة الى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.



بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر سموه فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، داعيا سموه المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1749 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/03/12 - 55 : 08 PM