القوات الصومالية تشن عمليات امنية موسعة ضد ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مقديشو في 12 مارس / بنا / شنت قوات الحكومة الصومالية بالتعاون مع قوات ولاية جنوب الغرب عمليات امنية موسعة ضد مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في اقليم بكول من اجل تصفية الخلايا الارهابية التي تختبئ في بعض المناطق التابعة لاقليم بكول.



وذكرت وكالة الانباء الصومالية ان القوات المسلحة الصومالية وبالتعاون مع قوات ولاية جنوب غرب الغرب تبذل جهودا كبيرة لاستعادة السيطرة على بعض المناطق القليلة التي تتواجد فيها مليشيات الشباب التي تفرض معاناة على السكان المحليين.



وعقدت حكومة اقليم جنوب الغرب اجتماعا وبحضور القوات المسلحة وقوات ولاية جنوب الغرب مع وجهاء أعيان اقليم بكول من أجل تعزيز الجهود لمحاربة ما تبقى من العناصر الارهابية.







ع ذ



بنا 1747 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 86 اخر تحديث : 2018/03/12 - 14 : 09 PM