الرئيس الكوري الجنوبي يقول إن مصير شبه الجزيرة الكورية يتوقف على الشهرين المقبلين سيئول في 12 مارس / بنا / قال الرئيس الكوري الجنوبي " مون جيه-إن " ، إن تغييرات مهمة ستحدث في الشهرين المقبلين مع عقد محادثات القمة بين الكوريتين، وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة على التوالي ، مؤكدا أن بلاده ستلعب دورا قياديا إذا نجحت القمتان، مما يسفر عن تغييرات دراماتيكية في تاريخ العالم.



وقال مون في تصريحات نقلتها وكالة انباء " يونهاب " إن البلاد لديها فرصة ثمينة لتحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام الدائم وبناء الطريق للازدهار المشترك للكوريتين.



وأوضح مون أن العالم يوجه أنظاره إلى قدراتنا، و أن مصير شبه الجزيرة الكورية يتوقف على مدى استفادتنا من هذه الفرصة التي تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للبلاد.



وقال ، إن هذه الفرصة تمثل الطريق الصحيح، موضحا أن العالم يرغب في السلام بدلا من الحرب، والحل الدبلوماسي بدلا من العسكري، مضيفا أن ما نريد تحقيقه في فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين المقبلين، هو طريق التحول العظيم الذي فشل العالم في تحقيقه حتى الآن.



وقال إننا قد لا نكون متفائلين بشأن النتيجة، ولكن يجب أن نظل حذرين في هذه العملية.



ودعا الرئيس مون الشعب إلى حشد طاقة وقوة البلاد بتجاوز الخلافات الحزبية والأيدلوجية السياسية، من أجل إنجاح محادثات القمة، من خلال التغلب على عوامل خارجية لا يمكن التنبؤ بها.







ع ذ



بنا 1733 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/03/12 - 42 : 08 PM