تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سلمان انطلاق فعاليات معرض القصص المصورة (كوميك كون) المنامة في 12 مارس/ بنا / تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة تنطلق فعاليات معرض كوميك كون العالمي (القصص المصورة) الذي يقام لأول مرة في مملكة البحرين بتنظيم من مؤسسة دلة للترويج وذلك بحلبة البحرين الدولية للسيارات يومي 16 و17 مارس الجاري.



ويعد كوميك كون حدثاً عالمياً مهماً حيث أقيمت نسخ منه في عدد من المدن العالمية وتتضمن الفعالية عرضا لمجموعة من الأفلام السينمائية للأبطال الخارقين، والمسلسلات التلفزيونية والألعاب الالكترونية، وقسما خاصا بعرض الروبوتات مع أول روبوت في البحرين، إلى جانب المسابقات الترفيهية، والرسومات المتحركة، والمانجا اليابانية (القصص المصورة)، ويشارك في الفعالية مجموعة من مشاهير الفنانين العالميين إلى جانب عدد من الشركات العالمية في المجال السينمائي.



ويتيح معرض (كوميك كون) لعشاق القصص المصورة والأفلام السينمائية والألعاب الترفيهية فرصة للالتقاء بالمشاهير في عالم الأفلام والتلفزيون، وكل ما يتعلق بالإنتاج الإعلامي الترفيهي والسينمائي.



ح ب/ع ذ



بنا 1621 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/03/12 - 25 : 07 PM