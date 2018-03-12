مجلس الوزراء الكويتي يشكل لجنة لبحث اسباب التراجع بمؤشر مدركات الفساد العالمي 2017 الكويت في 12 مارس / بنا / قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين تشكيل لجنة من عدد من وزارات ومؤسسات الدولة بهدف بحث اسباب تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017 واعداد الاليات لتعديل المركز وفق المعايير التي تحرص عليها الدولة.



وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في تصريح له عقب الاجتماع نقلته وكالة الانباء الكويتية "كونا"، ان سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

اعرب في مستهل الجلسة عن استيائه إزاء ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا حول تراجع مركز دولة الكويت نظرا لما يمثله هذا الأمر من إساءة لمكانتها وسمعتها.



وأوضح الصالح انه حرصا على الوقوف على كافة الحقائق وسعيا للارتقاء بمؤشرات عملية الإصلاح في الحوكمة والتنمية المستدامة والشفافية وغيرها من المحاور والاعتبارات ذات الصلة فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة خاصة تكلف ببحث اسباب التراجع ووضع التدابير اللازمة لتعديل ترتيب المركز.



وافاد بان اللجنة ستكون برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وتضم ممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والعدل والشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة والإعلام اضافة الى ممثلين عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والجهاز المركزي للمناقصات العامة ووحدة التحريات المالية والجهات الأخرى ذات الصلة.



ولفت الى ان المجلس كلف اللجنة بمراجعة تلك المؤشرات وإعداد الآليات والتدابير اللازمة لتعديل ترتيب دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات التي تحرص الكويت على الالتزام بها والارتقاء بها إلى المكانة المستحقة.



وفي السياق نفسه اشار الصالح الى ان المجلس اطلع على كتاب (نزاهة) بشأن الجهود التي تقوم بها في إطار الإعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ضوء الاتفاقية الموقعة مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.



وقال ان مجلس الوزراء كلف كافة الجهات الحكومية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للهيئة في شأن إعداد وتنفيذ ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحقيقا للأهداف المنشودة.



ع ع



بنا 1614 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/03/12 - 23 : 07 PM